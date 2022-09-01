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1 час назад

Киев отказался гарантировать безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

Илья Родин

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что Киев не в состоянии гарантировать безопасность делегации во время ее нахождения на территории Запорожской АЭС. Об этом пишет The Guardian.

Киев отказался гарантировать безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что Галущенко сопровождал миссию во время ее поездки по Украине. В селе Новоалександровка Запорожской области, которое находится на контролируемой Украиной территории региона, он рассказал главе МАГАТЭ о возможных рисках поездки на ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую ЭАС

Министр подчеркнул, что после переезда через границу ответственность за безопасность делегации будет на Гросси.

Руководитель организации ответил, что готов принять на себя ответственность. Он пояснил, что не имеет никаких претензий к Киеву, так как тот выполнил все свои обязательства и дал возможность провести миссию.

Галущенко предположил, что МАГАТЭ смогла договориться с российской стороной о безопасном визите делегации на ЗАЭС.

Ранее Минобороны РФ рассказало о срыве провокации со стороны Киева. По мнению военных, в случае ее успеха, делегацию атомщиков могла ожидать незавидная участь.

В мире,Рафаэль Гросси,Минобороны России,МАГАТЭ,
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