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8 минут назад

Стало известно, введет ли Грузия визовый режим для россиян

News.ru

Правительство Грузии не намерено вводить визовый режим для граждан России, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что никаких рисков для страны россияне не несут. По его мнению, требования радикальной оппозиции ввести визы являются «спекуляциями, связанными с пропагандой».

В Грузии высказались о визовом режиме для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим, — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что власти страны заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с пребыванием граждан России в Грузии, и все находится под контролем соответствующих ведомств.

В Финляндии придумают новый вариант виз для россиян

Тем временем, власти Эстонии планируют окончательно запретить россиянам въезд в страну. Предполагается, что это произойдет в течение нескольких недель. Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявил, что не будет иметь значения, есть ли у гражданина России шенгенская виза, выданная Эстонией, или какой-либо другой страной.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия продолжают требовать от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. В совместном заявлении стран подчеркивается, что пока ЕС не сократит поток российских туристов в Шенгенскую зону, эти меры будут приняты на национальном уровне.

В мире,Ираклий Кобахидзе,Еврокомиссия,ЕС,
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