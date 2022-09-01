В ООН заявили об определении виновных в обстрелах ЗАЭС

"Это люди, которые занимаются персональной безопасностью, у них нет ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований", - добавил Дюжаррик в ответ на вопрос, смогут ли представители ООН установить, кто несет ответственность за обстрелы ЗАЭС.