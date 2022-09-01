В ООН заявили об определении виновных в обстрелах ЗАЭС

Как отметил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, у людей, "которые занимаются персональной безопасностью, нет ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований"
Сотрудники службы безопасности ООН продолжат обеспечивать охрану миссии МАГАТЭ, продолжающей работу на Запорожской АЭС, но определять ответственных за обстрелы не будут. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Наши водители и сотрудники службы безопасности проделали отличную работу, доставив инспекторов на ЗАЭС. Они продолжат поддерживать миссию, пока она не завершится", - сказал он.
"Это люди, которые занимаются персональной безопасностью, у них нет ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований", - добавил Дюжаррик в ответ на вопрос, смогут ли представители ООН установить, кто несет ответственность за обстрелы ЗАЭС.