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1 час назад

Сотрудники ООН на Запорожской АЭС не будут определять виновных в обстрелах

ТАСС

Как отметил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, у людей, "которые занимаются персональной безопасностью, нет ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований"

В ООН заявили об определении виновных в обстрелах ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники службы безопасности ООН продолжат обеспечивать охрану миссии МАГАТЭ, продолжающей работу на Запорожской АЭС, но определять ответственных за обстрелы не будут. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы

"Наши водители и сотрудники службы безопасности проделали отличную работу, доставив инспекторов на ЗАЭС. Они продолжат поддерживать миссию, пока она не завершится", - сказал он.

"Это люди, которые занимаются персональной безопасностью, у них нет ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований", - добавил Дюжаррик в ответ на вопрос, смогут ли представители ООН установить, кто несет ответственность за обстрелы ЗАЭС.

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