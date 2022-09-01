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1 час назад

Школьник показал записку «Спасите» на встрече с Лукашенко

Елена Прошина

На встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко со школьниками один из учеников показал в кадр тетрадку с крупной надписью «Спасите». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Пока другой ученик задавал Лукашенко вопросы касающиеся истории, школьник с невозмутимым лицом продемонстрировал съёмочной группе тетрадь со своей просьбой о помощи.

Заснявшие этот странный эпизод журналисты позже высказали тревогу касательно судьбы школьника. На данный момент нет информации о том, действительно ли молодому человеку что-то угрожало или это была обычная шутка.

Ранее на открытом уроке, который проходит во Дворце республики в Минске, Александр Лукашенко продемонстрировал первый белорусский компьютер.

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