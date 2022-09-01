США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что власти США не выдали визы российской делегации. Тем самым, Вашингтон сорвал участие главы МВД Владимира Колокольцева в саммите министров внутренних дел в ООН. Об этом пишет РИА «Новости».

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Небензя подчеркнул, что участие российской делегации в международном саммите было сорвано по вине американской стороны.

Он уточнил, что США систематически нарушают свои обязательства по соглашению о центральных учреждениях организации.