США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что власти США не выдали визы российской делегации. Тем самым, Вашингтон сорвал участие главы МВД Владимира Колокольцева в саммите министров внутренних дел в ООН. Об этом пишет РИА «Новости».
Небензя подчеркнул, что участие российской делегации в международном саммите было сорвано по вине американской стороны.
Он уточнил, что США систематически нарушают свои обязательства по соглашению о центральных учреждениях организации.
Постпред напомнил, что выдача разрешений на въезд делегатам является не привилегией, а обязанностью США, прописанной в соответствующих международных документах.