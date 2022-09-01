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9 минут назад

На Украине приговорили к тюрьме российского танкиста

Lenta.ru

Черниговская областная прокуратура приговорила российского танкиста к тюремному заключению. Об этом сказано в Telegram-канале украинской Генеральной прокуратуры.

На Украине приговорили к тюрьме российского танкиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пленный танкист приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По данным прокуратуры, 24 февраля российский военный пересек государственную границу Украины с территории Белоруссии в составе танкового экипажа «с целью вооруженного захвата города Чернигова».

В мире,Генпрокуратура РФ,
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