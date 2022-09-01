На Украине приговорили к тюрьме российского танкиста

«Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пленный танкист приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.