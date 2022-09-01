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49 минут назад

Власти сообщили о переключении Запорожской АЭС на аварийный режим

Газета.Ruиещё 2

Удары по Энергодару со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются, Запорожская атомная электростанция переключена на аварийный режим. Об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга, слова которого приводит ТАСС.

Власти сообщили о переключении ЗАЭС на аварийный режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Атомная электростанция в результате падения мощности по выходу электроэнергии переключилась в небольшой аварийный режим, пятый энергоблок на данный момент выведен из энергопитания, идет перестройка, шестой энергоблок работает в штатном режиме», — рассказал Волга.

Он также рассказал о продолжающихся ударах по Энергодару со стороны ВСУ. По его словам, огонь ведется, в основном, по социальным объектам, которые находятся на территории города.

«Несколько ударов пришлись в непосредственной близости, и попали снаряды по ТЭС, по тепловой электростанции, которая находится в непосредственной близости и является частью <…> атомной электростанции», — уточнил глава администрации.

По его словам, на станции при этом останутся от 8 до 12 человек из миссии Международного агентства по атомной энергии, которая прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который возглавил делегацию, ранее рассказал, что они посмотрели достаточно много и уже начали проводить первую оценку обстановки на Запорожской атомной электростанции.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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