Власти сообщили о переключении ЗАЭС на аварийный режим

Удары по Энергодару со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются, Запорожская атомная электростанция переключена на аварийный режим. Об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга, слова которого приводит ТАСС.

«Атомная электростанция в результате падения мощности по выходу электроэнергии переключилась в небольшой аварийный режим, пятый энергоблок на данный момент выведен из энергопитания, идет перестройка, шестой энергоблок работает в штатном режиме», — рассказал Волга.

Он также рассказал о продолжающихся ударах по Энергодару со стороны ВСУ. По его словам, огонь ведется, в основном, по социальным объектам, которые находятся на территории города.

«Несколько ударов пришлись в непосредственной близости, и попали снаряды по ТЭС, по тепловой электростанции, которая находится в непосредственной близости и является частью <…> атомной электростанции», — уточнил глава администрации.

По его словам, на станции при этом останутся от 8 до 12 человек из миссии Международного агентства по атомной энергии, которая прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который возглавил делегацию, ранее рассказал, что они посмотрели достаточно много и уже начали проводить первую оценку обстановки на Запорожской атомной электростанции.