В Литве прекратили дело в отношении Михаила Горбачева

Представитель Вильнюсского участкового суда Ауримас Жукаускас рассказал, что Литва отозвала иск против бывшего генсека КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. Он объяснил это тем, что продолжение следствия в случае смерти ответчика не предусмотрено законодательством. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что иск был подан в 2022 году родственниками четырех человек, которые погибли во время январских событий 1991 года. Они обвинили Горбачева в бездействии во время конфликта.

Жукаускас пояснил, что иск был подан против конкретного лица, а не руководства СССР в целом. Соответственно, он отзывается.

Он добавил, что постановление суда может быть обжаловано в течение семи дней.