Запад обвинили в применении пятой статьи устава НАТО из-за Украины

Финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки западного оружия на Украину можно расценивать, как активацию пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса. Своим мнением он поделился в беседе с «Украиной.ру»

Фото: Ints Kalnins / Reuters Ints Kalnins / Reuters

По его словам, своими действиями Североатлантический альянс сделал Украину оружием против России. При этом политолог подчеркнул, что поставки оружия Киеву незаконны из-за внеблокового статуса Киева и нарушают международное право.

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Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

Последствия новых поставок

По мнению научного сотрудника Defense Priorities Бенджамина Гилтнера, решение США отправить на Украину вооружение на миллиарды долларов может привести к катастрофе в ближайшем будущем. Он привел слова исследователя Джордана Коэна, который напомнил о событиях в Сирии и Йемене, когда поставленное Вашингтоном оружие оказалось на черном рынке и оказалось в руках террористов.

Кроме того, автор статьи предупредил, что с увеличением Вашингтоном поставок оружия Украине обстановка в регионе накалится, поскольку Россия воспринимает это как угрозу своей безопасности.

Угрозы пятой статьей

О готовности активировать пятую статью устава НАТО ранее заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич. Причиной угроз в сторону России стало размещение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области.

По его словам, Североатлантический альянс может применить статью не только в случае возможной радиоактивной утечки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также и из-за размещения российской стороной гиперзвуковых ракет вблизи государства-члена НАТО.

Он добавил, что гарантии пятой статьи Североатлантического альянса были и остаются в силе. Соответствующие обязательства, по его словам, озвучили члены НАТО и президент США Джо Байден.

Требование Украины к НАТО

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что республике недостаточно предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, ее устроит только вступление в Североатлантический альянс.

Она выдвинула новое требование Киева к НАТО и подчеркнула, что соответствующее решение альянса было бы единственно актуальным на сегодняшний день.

До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о том, что Украина и семь стран Европы начали взаимодействие в рамках нового формата под названием «Киевская инициатива». Он пояснил, что новый формат объединяет «непосредственных соседей и близких партнеров».