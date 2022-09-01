Эрдоган «прошелся» по ЕСПЧ

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает Европейский совет по правам человека далекой от принципов справедливости структурой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Анадолу».

«ЕСПЧ - далекая от принципов справедливости структура, она выносит политически мотивированные решения. Мировое сообщество раз и навсегда осознает, что Турецкая Республика - не государство, идущее на поводу у "темных сил". Определенные круги пытаются превратить судебную систему Турции в орудие преступных организаций. Мы не допустим подобного», - заявил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган уличил Грецию в дестабилизации ситуации в регионе. По его словам, действия Афин в отношении турецких истребителей в Эгейском море являются провокацией. Он подчеркнул, что Турция осознает истинные причины, стоящие за попытками ущемления прав государства. Также он заявил, что в курсе кому помогает НАТО, где в свое время не оказали должной поддержки Турции.