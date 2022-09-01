Эрдоган «прошелся» по ЕСПЧ

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает Европейский совет по правам человека далекой от принципов справедливости структурой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Анадолу».
По его словам, ЕСПЧ является организацией, выносящей политически мотивированные решения.
«ЕСПЧ - далекая от принципов справедливости структура, она выносит политически мотивированные решения. Мировое сообщество раз и навсегда осознает, что Турецкая Республика - не государство, идущее на поводу у "темных сил". Определенные круги пытаются превратить судебную систему Турции в орудие преступных организаций. Мы не допустим подобного», - заявил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган уличил Грецию в дестабилизации ситуации в регионе. По его словам, действия Афин в отношении турецких истребителей в Эгейском море являются провокацией. Он подчеркнул, что Турция осознает истинные причины, стоящие за попытками ущемления прав государства. Также он заявил, что в курсе кому помогает НАТО, где в свое время не оказали должной поддержки Турции.