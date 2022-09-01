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18 минут назад

В Энергодаре сообщили о начале работы МАГАТЭ на ЗАЭС

Lenta.ru

Администрация Энергодара, где расположена Запорожская АЭС (ЗАЭС), сообщила о начавшейся работе делегации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на станции, передает ТАСС.

В Энергодаре сообщили о начале работы МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Миссия МАГАТЭ в сопровождении сотрудников "Росатома" начала осмотр ЗАЭС», — сказал собеседник агентства.

1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в направлении ЗАЭС. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую ЭАС

Известно, что агентство поставила своей целью предотвращение ядерной аварии. Отмечается, что инспекция будет носить чисто технический характер.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,Росатом,
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