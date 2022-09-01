Лукашенко пригрозил Западу российским ядерным оружием

Белоруссия намерена поставить вопрос о обладании российским ядерным оружием в случае агрессии и намерении США поставить такое оружие Польше, заявил президент Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.
«Тактическое ядерное оружие. Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, то оно должно быть у нас. Мы договорились о модернизации нескольких наших самолетов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие», - сказал Лукашенко в ходе открытого урока истории во всех школах и вузах страны в прямом эфире.
Ранее Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что белорусская сторона не требует передачи ядерных боеприпасов, но при этом заинтересована в модернизации самолетов под ядерные заряды. Позднее он сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерное оружие.