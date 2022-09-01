Лукашенко пригрозил Западу российским ядерным оружием

«Тактическое ядерное оружие. Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, то оно должно быть у нас. Мы договорились о модернизации нескольких наших самолетов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие», - сказал Лукашенко в ходе открытого урока истории во всех школах и вузах страны в прямом эфире.