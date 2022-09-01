Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной телеканал «ЗА ТВ».
Напомним, что Запорожская АЭС и прилегающий город Энергодар перешли под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. Как заявлял глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, задача специалистов организации — оценить реальную ситуацию и помочь стабилизировать обстановку.
В последние сутки ВСУ усилили обстрелы территории, а утром 1 сентября в Энергодаре высадился десант. Позднее Вооруженным силам РФ удалось его уничтожить, как и украинские войска, которые попытались переправится к станции на двух паромах.
Также 1 сентября сообщалось, что на станции остановили пятый энергоблок после начала обстрелов со стороны ВСУ. Причиной стало повреждение линий выдачи мощности. Сейчас в работе остается шестой энергоблок, который загружен на 60%.