В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
19 минут назад

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую ЭАС

Никита Бородкин

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной телеканал «ЗА ТВ».

Напомним, что Запорожская АЭС и прилегающий город Энергодар перешли под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. Как заявлял глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, задача специалистов организации — оценить реальную ситуацию и помочь стабилизировать обстановку.

В последние сутки ВСУ усилили обстрелы территории, а утром 1 сентября в Энергодаре высадился десант. Позднее Вооруженным силам РФ удалось его уничтожить, как и украинские войска, которые попытались переправится к станции на двух паромах.

Стало известно о задержке прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Также 1 сентября сообщалось, что на станции остановили пятый энергоблок после начала обстрелов со стороны ВСУ. Причиной стало повреждение линий выдачи мощности. Сейчас в работе остается шестой энергоблок, который загружен на 60%.

В мире,Видео,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители