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15 минут назад

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

RT на русском

Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Фото: CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /

Об этом сообщило РИА Новости.

Миссия состоит из порядка 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, которые занимаются проблематикой ядерной безопасности. Специалистов сопровождают сотрудники ООН, специализирующиеся на вопросах логистики и безопасности.

Стало известно о задержке прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская сторона задержала часть делегации Международного агентства по атомной энергии на КПП в серой зоне.

В мире,Евгений Балицкий,МАГАТЭ,ООН,
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