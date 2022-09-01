Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.
Об этом сообщило РИА Новости.
Миссия состоит из порядка 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, которые занимаются проблематикой ядерной безопасности. Специалистов сопровождают сотрудники ООН, специализирующиеся на вопросах логистики и безопасности.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская сторона задержала часть делегации Международного агентства по атомной энергии на КПП в серой зоне.