Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщило РИА Новости .

Миссия состоит из порядка 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, которые занимаются проблематикой ядерной безопасности. Специалистов сопровождают сотрудники ООН, специализирующиеся на вопросах логистики и безопасности.