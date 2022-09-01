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26 минут назад

Собака украла жареную курицу из машины и попала на видео

Денис Фьючин

В Бразилии собака украла жареную курицу из автомобиля. По предварительным данным, инцидент произошел в Сан-Паулу. Бесцеремонная кража животным еды попала в объектив камеры, соответствующая запись опубликована на странице «Слоновый прыгунчик» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как пожилой водитель покинул транспортное средство и отлучился в магазин, оставив при этом открытым окно в передней двери. Этой ситуацией воспользовался находившийся поблизости пес. Почувствовав запах курицы, четвероногий воришка влез в машину, схватил свою добычу и сбежал с ней.

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