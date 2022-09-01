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10 минут назад

Лукашенко оценил возможность поражения России

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия «по определению не может проиграть» на Украине. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко оценил возможность поражения России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Лукашенко сделал 1 сентября на открытом уроке во Дворце республики в Минске.

Лукашенко допустил, что украинский кризис может привести к «самому страшному столкновению», но Россия не проиграет.

«Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию», - заявил он.

По его словам, если бы Россия не начала спецоперацию, по Белоруссии «прежде всего был бы нанесен ракетный удар». Лукашенко заявил, что россияне подавили точки, с которых готовилось нападение, за 30 минут до объявления о спецоперации.

«Я об этом много говорил, показывал, где были установлены четыре дивизиона этого оружия, которое готовы были нанести удар по югу нашей страны. <…> Россияне молодцы. Вовремя увидели изготовленные к нападению на территорию Беларуси. <…> К этому готовились. И не украинцы. К этому готовились там - на Западе, в США», - подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, западные страны попытаются «додавить» ситуацию и сделать все, чтобы поставить Россию на колени.

«А Россия не может встать на колени», - заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине, но «ударит по Киеву», если Киев атакует первым.

В мире,Александр Лукашенко,
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