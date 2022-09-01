Лукашенко оценил возможность поражения России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия «по определению не может проиграть» на Украине. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Такое заявление Лукашенко сделал 1 сентября на открытом уроке во Дворце республики в Минске.

Лукашенко допустил, что украинский кризис может привести к «самому страшному столкновению», но Россия не проиграет.

«Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию», - заявил он.

По его словам, если бы Россия не начала спецоперацию, по Белоруссии «прежде всего был бы нанесен ракетный удар». Лукашенко заявил, что россияне подавили точки, с которых готовилось нападение, за 30 минут до объявления о спецоперации.

«Я об этом много говорил, показывал, где были установлены четыре дивизиона этого оружия, которое готовы были нанести удар по югу нашей страны. <…> Россияне молодцы. Вовремя увидели изготовленные к нападению на территорию Беларуси. <…> К этому готовились. И не украинцы. К этому готовились там - на Западе, в США», - подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, западные страны попытаются «додавить» ситуацию и сделать все, чтобы поставить Россию на колени.

«А Россия не может встать на колени», - заключил Лукашенко.