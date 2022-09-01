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12 минут назад

Макрон захотел самую сильную армию в Европе

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен сделать армию Франции сильной и самой первой по оснащенности в Европе. Об этом пишет ТАСС.

Макрон захотел самую сильную армию в Европе
Фото: ReutersReuters

По словам Макрона, французские власти приняли программу вооружений до 2024 года. Она позволит государству восстановить свои возможности. Также была адаптирована стратегия к актуальной ситуации в мире.

«Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе», - заявил французский лидер.

При этом он добавил, что Франции необходимо укрепить силы ядерного сдерживания.

Ранее Макрон уже говорил о необходимости усовершенствовать армию Франции. В 2019 году он предлагал создать единую европейскую армию, т.к. Европа не должна зависеть от США. В 2022 году он поручил Минобороны пересмотреть программу модернизации вооружений.

В мире,Эммануэль Макрон,
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