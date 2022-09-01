Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах.

«Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны», – передает ТАСС слова Макрона, выступившего перед французскими послами.