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1 час назад

Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах.

Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией
Фото: ReutersReuters

«Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны», – передает ТАСС слова Макрона, выступившего перед французскими послами.

«Никто не заинтересован в том, чтобы Турция была единственной страной, которая продолжает диалог с Россией», – отметил Макрон.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.

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