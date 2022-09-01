Стало известно о задержке прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Членов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на три часа задержали на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает CNBS.
Представитель МАГАТЭ заявил, что визит экспертов на Запорожскую АЭС был отложен на несколько часов из-за повышенной военной активности в этом районе.
«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси лично вел переговоры с украинскими военными властями, чтобы иметь возможность продолжить [поездку], он по-прежнему полон решимости, чтобы эта важная миссия попала на ЗАЭС сегодня», - заявили в организации.
ЗАЭС, перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние недели.
Власти Энергодара сообщали, что украинские силы наносили удары по району хранилища отработавшего ядерного топлива. В Минобороны РФ заявляли, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС получила повреждения.
Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ направилась в сторону станции. Гросси подчеркивал, что цель миссии - оценить ущерб, который АЭС получила во время обстрелов, и предотвратить ядерную аварию.