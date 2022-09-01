Стало известно о задержке прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Членов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на три часа задержали на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает CNBS.

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Представитель МАГАТЭ заявил, что визит экспертов на Запорожскую АЭС был отложен на несколько часов из-за повышенной военной активности в этом районе.

«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси лично вел переговоры с украинскими военными властями, чтобы иметь возможность продолжить [поездку], он по-прежнему полон решимости, чтобы эта важная миссия попала на ЗАЭС сегодня», - заявили в организации.

ЗАЭС, перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние недели.

Власти Энергодара сообщали, что украинские силы наносили удары по району хранилища отработавшего ядерного топлива. В Минобороны РФ заявляли, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС получила повреждения.