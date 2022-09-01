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CNN: США помогают Киеву спланировать контрнаступление

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США помогают Украине спланировать контрнаступление и призывают Киев ограничить операцию как по целям, так и по географии, чтобы избежать чрезмерного затягивания и увязания на нескольких фронтах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и западных чиновников, а также на украинские источники.

По их словам, первоначально украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свою миссию до Херсонской области.

Представитель Пентагона генерал Пэт Райдер заявил CNN, что американские военные «ведут рутинный диалог с украинцами на нескольких уровнях». Он подчеркнул, что США не будут комментировать детали этого диалога, но подтвердил, что Штаты предоставляют украинцам информацию, чтобы «помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются».

Toyota повысит цены из-за украинского кризиса

Toyota Motor повысит цены на автомобильную сталь, которую она продает своим поставщикам запчастей, на рекордные 40 тысяч иен (около 17,5 тысячи рублей) за тонну. Об этом сообщает Nikkei.

Цены будут повышены в октябре-марте. Toyota является крупнейшим покупателем стали в Японии и отвечает за поиск металла для использования как внутри компании, так и ее поставщиками. Закупочная цена стали служит эталоном для контрактов во многих отраслях - от судостроения до производства бытовой техники. Решение повысить цены связано с тем, что украинский кризис ускоряет рост цен на сырьевые товары, подчеркивает Nikkei.

«Трамп предупреждал»

Редактор The American Conservative Род Дреер напомнил, что бывший президент США Дональда Трамп предупреждал Европу об угрозе энергетической зависимости от России. Дреер отметил, что над Трампом «хихикали» в Германии, но он оказался прав.

В 2018 году, выступая на сессии Генассамблеи ООН, Трамп раскритиковал Германию за строительство газопровода «Северный поток-2». Он заявил, что Берлин в результате «окажется в полной зависимости от российского сырья». По мнению Дреера, лидеры ЕС поставили экономику континента на грань краха, который может случиться уже этой зимой.

Китайский автоконцерн заработал на россиянах

Китайский автомобильный концерн Great Wall Motor (GWM) в первой половине 2022-го увеличил выручку от продаж в России на 14 процентов - до 2,3 миллиарда юаней (около 333 миллионов долларов), пишет «Коммерсант». Газета отмечает, что GWM - единственная иностранная компания, продолжающая выпуск машин в стране.

Новый Haval Jolion, выпускаемый концерном, с начала года подорожал почти вполовину, до 2,03 миллиона рублей. В целом доля китайских авто на российском рынке выросла в два раза за шесть месяцев, составив 10,6 процента.

США решили создать сеть беспилотников против Ирана

ВМС США работают вместе с Израилем, Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока над созданием сети беспилотников, призванной сдержать иранские силы в регионе. Об этом рассказал The Wall Street Journal.