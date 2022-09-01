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42 минуты назад

Выращенные на полях из риса копии известных картин показали на видео

Денис Фьючин

В Японии на рисовых полях вырастили копии известных картин. Фермеры в одной из префектур воссоздали образы с полотен Леонардо да Винчи «Мона Лиза», а также «Берег Озера» Сэйки Куроды. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео с произведениями искусства.

Мировые шедевры были созданы на полях из семи сортов риса, благодаря чему удалось добиться проработки мельчайших деталей картин из растений и различных цветок и оттенков. Произведения художественного искусства стали появляться на полях в Японии с 1993 года, отмечает источник.

В мире,Видео,Леонардо да Винчи,
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