Выращенные на полях из риса копии известных картин показали на видео

В Японии на рисовых полях вырастили копии известных картин. Фермеры в одной из префектур воссоздали образы с полотен Леонардо да Винчи «Мона Лиза», а также «Берег Озера» Сэйки Куроды. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео с произведениями искусства.
Мировые шедевры были созданы на полях из семи сортов риса, благодаря чему удалось добиться проработки мельчайших деталей картин из растений и различных цветок и оттенков. Произведения художественного искусства стали появляться на полях в Японии с 1993 года, отмечает источник.