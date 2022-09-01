Выращенные на полях из риса копии известных картин показали на видео

В Японии на рисовых полях вырастили копии известных картин. Фермеры в одной из префектур воссоздали образы с полотен Леонардо да Винчи «Мона Лиза», а также «Берег Озера» Сэйки Куроды. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео с произведениями искусства.