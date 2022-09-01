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28 минут назад

Представитель МАГАТЭ сообщил о задержке прибытия миссии на ЗАЭС на три часа

RT на русскомиещё 1

Представитель Международного агентства по атомной энергии сообщил о задержке прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию на три часа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Миссия МАГАТЭ на атомную энергостанцию задерживается на три часа на подконтрольной Украине стороне линии фронта», — цитирует заявление РИА Новости.

Также он заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси до сих пор уверен, что миссия достигнет Запорожской АЭС 1 сентября.

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