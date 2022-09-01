Названа новая угроза для Запорожской АЭС

«Несмотря на то что информация на данный момент все же неоднозначная, могу предположить, что действия ВСУ связаны как раз с приездом МАГАТЭ: в это время территория вокруг ЗАЭС должна быть демилитаризована, потому это представляется удачным моментом для осуществления операции, — объяснил эксперт. — Но все же думаю, что опасности для ЗАЭС как для ядерного объекта пока нет. Ничего такого, что не наблюдалось бы ранее, не произошло».