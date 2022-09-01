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20 минут назад

Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановлен

Никита Бородкин

Пятый энергоблок Запорожской АЭС был остановлен после начала обстрела со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Запорожской области Евгения Балицкого.

Причиной стало повреждение линий выдачи мощности. Сейчас в работе остается шестой энергоблок, который загружен на 60%.

Напомним, что Запорожская АЭС и прилегающий город Энергодар перешли под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. Сегодня на станцию должна прибыть миссия МАГАТЭ, цель которых — оценить реальную ситуацию и помочь стабилизировать обстановку.

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В последние сутки ВСУ усилили обстрелы территории, а утром 1 сентября в Энергодаре высадился десант. Позднее Вооруженным силам РФ удалось его уничтожить, как и украинские войска, которые попытались переправиться к станции на двух паромах.

В мире,Видео,МАГАТЭ,
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