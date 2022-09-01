Эксперты МАГАТЭ прибыли на подконтрольную России территорию

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на подконтрольную России территорию. Об этом сообщает РИА Новости.
Волга заявил, что эксперты прошли пункт пропуска Васильевка и в течение часа будут в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС
ЗАЭС, перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние недели.
Власти Энергодара сообщали, что украинские силы наносили удары по району хранилища отработавшего ядерного топлива. В Минобороны РФ заявляли, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС получила повреждения.
Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ направилась в сторону станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркивал, что цель миссии - оценить ущерб, который АЭС получила во время обстрелов, и предотвратить ядерную аварию.