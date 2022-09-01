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38 минут назад

Обрушение автомобильного моста на Тайване попало на видео

Денис Фьючин

На Тайване обрушился автомобильный мост в тот момент, когда по нему передвигались транспортные средства. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось видео происшествия.

На записи можно увидеть, как внезапно прогнулся пролет, и вся конструкция моментально рухнула в воду. В это время по мосту проезжал грузовик. Автомобилю не удалось добраться до берега, машина упала вместе с мостом. Возникшие при обрушении волны раскачали пришвартованные корабли, которые стали биться друг о друга. Информации о количестве пострадавших пока нет, уточняет источник.

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