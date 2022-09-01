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57 минут назад

Spiked: лидеры стран Запада стали геополитически безграмотны

Газета.Ruиещё 4

Лидеры стран Запада стали геополитически безграмотны, они совсем не готовы к новой эпохе соперничества великих держав. Об этом пишет обозреватель издания Spiked Фрэнк Фуреди.

Лидеров стран Запада сочли геополитически безграмотными
Фото: ReutersReuters

В качестве примера эксперт назвал уход США из Афганистана. По мнению Фуреди, этот случай показал, что американской политической элите не хватает ни интеллектуальных ресурсов, ни ясности, ни единства, а также искусства управления государством.

По мнению специалиста, когда президент США Джо Байден отправил на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, он показал свое бессилие, поскольку не смог помещать ей еще сильнее ухудшить отношения с Китаем.

Фуреди отметил, что западные политики больше не разбираются в интересах своих народов, они стали геополитически безграмотными, и в ближайшие годы от них стоит ожидать лишь ошибок.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин обращался к президенту США Джо Байдену, чтобы он помешал спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань.

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