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3 часа назад

На Запорожской АЭС снова заработал пятый энергоблок

ТАССиещё 2

Пятый энергоблок Запорожской АЭС снова поставляет электричество. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

На Запорожской АЭС снова заработал пятый энергоблок
Фото: ТАССТАСС

"Да, заработал", - ответил собеседник агентства на вопрос о возобновлении работы пятого энергоблока ЗАЭС.

Утром в четверг в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинские силовики начали массированный артиллерийский обстрел жилых районов города и прилегающей к АЭС территории. Как пояснил позднее глава ВГА города Александр Волга, в результате повреждения линий электропередачи на территории города произошел сбой напряжения на линиях электропередачи, ведущих от Запорожской АЭС, в результате чего сработала автоматическая защита на пятом энергоблоке. В четверг глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на ЗАЭС в результате падения мощности по выходу электроэнергии переключилась на аварийный режим, был остановлен пятый энергоблок, а шестой продолжал работать на 60%.

В мире,Евгений Балицкий,
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