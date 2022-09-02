На Запорожской АЭС снова заработал пятый энергоблок

Утром в четверг в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинские силовики начали массированный артиллерийский обстрел жилых районов города и прилегающей к АЭС территории. Как пояснил позднее глава ВГА города Александр Волга, в результате повреждения линий электропередачи на территории города произошел сбой напряжения на линиях электропередачи, ведущих от Запорожской АЭС, в результате чего сработала автоматическая защита на пятом энергоблоке. В четверг глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на ЗАЭС в результате падения мощности по выходу электроэнергии переключилась на аварийный режим, был остановлен пятый энергоблок, а шестой продолжал работать на 60%.