«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол (переговоров, — прим.), потом разберемся"», — сказал Ющенко.

Он также вспомнил призывы и других отставных политиков к дипломатии. К примеру, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и бывший госсекретаря США Генри Киссинджер также настаивали на переговорах. Сейчас, по мнению Ющенко, украинские власти уже не согласятся на дипломатическое урегулирование вопроса.