Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью «Украинской правды», как лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол (переговоров, — прим.), потом разберемся"», — сказал Ющенко.
Он также вспомнил призывы и других отставных политиков к дипломатии. К примеру, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и бывший госсекретаря США Генри Киссинджер также настаивали на переговорах. Сейчас, по мнению Ющенко, украинские власти уже не согласятся на дипломатическое урегулирование вопроса.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова рассмотреть возможность переговоров с Украиной только в случае ее капитуляции, сокращения вооруженных сил и полной денацификации.