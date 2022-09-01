В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
34 минуты назад

«Садись за стол»: Ющенко раскрыл требования ЕС к Зеленскому

Елена Прошина

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью «Украинской правды», как лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол (переговоров, — прим.), потом разберемся"», — сказал Ющенко.

Он также вспомнил призывы и других отставных политиков к дипломатии. К примеру, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и бывший госсекретаря США Генри Киссинджер также настаивали на переговорах. Сейчас, по мнению Ющенко, украинские власти уже не согласятся на дипломатическое урегулирование вопроса.

В США описали сценарий начала ядерной войны

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова рассмотреть возможность переговоров с Украиной только в случае ее капитуляции, сокращения вооруженных сил и полной денацификации.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Генри Киссинджер,Герхард Шредер,Виктор Ющенко,Комитет госдумы по международным делам,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители