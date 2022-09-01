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37 минут назад

Times: на Украине погиб британский доброволец Крейг Макинтош

Газета.Ru

Британский 48-летний врач-доброволец Крейг Макинтош, участвовавший в боевых действиях на Украине, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Times.

Times: на Украине погиб британский доброволец
Фото: ReutersReuters

По данным издания, он умер 24 августа, когда пытался помочь раненному товарищу. Его сестра Лорна в социальных сетях объявила сбор средств для перевозки тела Макинтоша в Великобританию.

По ее словам, брат находился на военной службе с 16 до 23 лет. Впоследствии он работал на родине ландшафтным дизайнером. Она добавила, что по состоянию здоровья Макинтош не мог стать военнослужащим армии Великобритании и поэтому отправился на Украину добровольцем. В Британии у него остались две дочери.

Ранее сообщалось, что британский наемник Джош Гриффитс, раненный на Украине в результате минометного обстрела группы боевиков ВСУ (Вооруженных сил Украины), с которыми он воевал, мечтает вернуться на поле боя после лечения.

По его словам, сначала он поехал на Украину, чтобы помогать беженцам, потом решил участвовать в разминировании, для чего объехал несколько подразделений ВСУ, предлагая свои услуги. В итоге он примкнул к Международному легиону ВСУ.

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