Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут осенью 2022 года, а парламентские - в первой половине 2023 года. Об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны.

"Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью", - сказал он. Глава государства также предложил организовать внеочередные выборы в Мажилис (нижнюю палату) парламента и маслихаты (местные представительные органы) в первой половине будущего года.