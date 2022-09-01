Токаев амнистировал участников январских беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию для участников январских беспорядков за исключением террористов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным. Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий», — сказал казахстанский лидер.
Отмечается, что амнистия не будет распространяться на террористов, экстремистов и тех, кто пытал людей.
Кроме того, Токаев поручил проработать вопрос ужесточения наказания за призывы к подрыву государственного строя.
В начале января 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, они начались с недовольства жителями городов Жанаозен и Актау двукратным увеличением цен на сжиженный газ. Впоследствии протесты распространились и на другие города республики, участники акций стали нападать на госучреждения и правоохранителей. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Ранее Токаев предложил ввести в стране налог на роскошь, не затрагивающий средний класс.