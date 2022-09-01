Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утром 1 сентября направилась в сторону Запорожской АЭС. Об этом сообщает Reuters.

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Запорожская АЭС, перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние недели.

Власти Энергодара (там расположена ЗАЭС) сообщали, что украинские силы наносили удары по району хранилища отработавшего ядерного топлива. В Минобороны РФ заявляли, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС получила повреждения.

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье 31 августа. Эксперты должны оценить ущерб, который станция понесла во время обстрелов.