Власти Китая ввели локдаун в Чэнду из-за вспышки COVID-19

Муниципальные власти китайского мегаполиса Чэнду (административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай) ввели в четверг локдаун из-за COVID-19. Об этом говорится в сообщении правительства города, размещенном в социальной сети Weibo.

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С 18:00 по местному времени (13:00 мск) жителей просят оставаться дома. Выходить на улицу за продуктами можно только одному члену семьи и не чаще, чем один раз в сутки.

Находящихся в Чэнду людей просят без крайней необходимости не пытаться покинуть город. Движение общественного транспорта будет сокращено, а предоставление услуг такси и аренды велосипедов приостановлено.

С 1 по 4 сентября в городе пройдет массовое ПЦР-тестирование всех жителей. Население Чэнду составляет около 21 млн человек.