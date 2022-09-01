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29 минут назад

ЕСПЧ не решил, когда вынесет вердикт по жалобам в адрес России по MH17

Елена Прошина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пока не решил, будет ли вынесено до конца 2022 года решение по жалобам властей Нидерландов и Украины в адрес Москвы по крушению рейса MH17, которое произошло в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда Нила Коннолли.

В ЕСПЧ назвали подробности вынесения вердикта по жалобам в адрес РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, судом пока не определен срок вынесения решения по данному делу. Поэтому нельзя подтвердить, что вердикт будет вынесен до конца текущего года, заявил Коннолли, отвечая на вопрос о том, будет ли в связи с возобновлением рассмотрения дел с участием Киева вынесено решение по иску.

29 августа 2022 года Европейский суд по правам человека заявил, что с 1 сентября возобновит рассмотрение дел, в которых Украина фигурирует как ответчик или как истец.

Рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в адрес России по делу о крушении Boeing малазийской авиакомпании в Донбассе в 2014 году началось 26 января. На первом заседании поднимался вопрос приемлемости объединенных жалоб по делу о крушении лайнера.

В результате крушения самолета 17 июля 2014 года, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли все находившиеся в нем 298 человек.

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