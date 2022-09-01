В ЕСПЧ назвали подробности вынесения вердикта по жалобам в адрес РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пока не решил, будет ли вынесено до конца 2022 года решение по жалобам властей Нидерландов и Украины в адрес Москвы по крушению рейса MH17, которое произошло в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда Нила Коннолли.

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По его словам, судом пока не определен срок вынесения решения по данному делу. Поэтому нельзя подтвердить, что вердикт будет вынесен до конца текущего года, заявил Коннолли, отвечая на вопрос о том, будет ли в связи с возобновлением рассмотрения дел с участием Киева вынесено решение по иску.

29 августа 2022 года Европейский суд по правам человека заявил, что с 1 сентября возобновит рассмотрение дел, в которых Украина фигурирует как ответчик или как истец.

Рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в адрес России по делу о крушении Boeing малазийской авиакомпании в Донбассе в 2014 году началось 26 января. На первом заседании поднимался вопрос приемлемости объединенных жалоб по делу о крушении лайнера.