В Финляндии объявили главную проблему НАТО на Украине

«Надо понимать, что поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи Устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса при нападении на одного их них. Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО. Но главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает, никаких успехов нет», — сказал он в интервью «Украине.ру».