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52 минуты назад

В Венгрии рассказали, кому из лидеров ЕС «плевать» на Украину

Елена Прошина

Экс-посол Венгрии в Североатлантической альянсе и Соединенных Штатах Андраш Симони заявил Politico, что главе правительства Виктору Орбану «плевать» на Украину.

В Венгрии рассказали, кому из лидеров ЕС «плевать» на Украину
Фото: ReutersReuters

По его словам, такая позиция премьера представляет угрозу для Киева и Европы. Дипломат считает, что Европейский союз и НАТО напрасно игнорируют недружественные действия венгерского политика в адрес украинских властей. Симони заявил, что позиция Будапешта в отношении конфликта вокруг Украины не просто неприятность — это угроза. При этом бывший посол отметил, что Альянс или Евросоюз не воспринимают это всерьез. Происходящее он назвал ошибкой.

Как заявили изданию неназванные чиновники, в других столицах Европы нередко разделяют озабоченность Венгрии от затягивания конфликта. К этому приводит помощь Киеву со стороны западных стран, усталость от боевых действий, инфляция и скачки цен на энергоносители.

Собеседники Politico отмечают, что пока Европейский союз и союзники по Североатлантическому альянсу ищут новые способы поддержать украинские власти в конфликте, «нежелание Будапешта будет постоянной занозой в боку западного альянса».

Отмечается, что Венгрия и Украина могут иметь общую границу, однако Будапешт уже давно уделяет больше внимания своим отношениям с Москвой.

В мире,Виктор Орбан,НАТО,ЕС,
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