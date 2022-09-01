В Венгрии рассказали, кому из лидеров ЕС «плевать» на Украину

Экс-посол Венгрии в Североатлантической альянсе и Соединенных Штатах Андраш Симони заявил Politico, что главе правительства Виктору Орбану «плевать» на Украину.

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По его словам, такая позиция премьера представляет угрозу для Киева и Европы. Дипломат считает, что Европейский союз и НАТО напрасно игнорируют недружественные действия венгерского политика в адрес украинских властей. Симони заявил, что позиция Будапешта в отношении конфликта вокруг Украины не просто неприятность — это угроза. При этом бывший посол отметил, что Альянс или Евросоюз не воспринимают это всерьез. Происходящее он назвал ошибкой.

Как заявили изданию неназванные чиновники, в других столицах Европы нередко разделяют озабоченность Венгрии от затягивания конфликта. К этому приводит помощь Киеву со стороны западных стран, усталость от боевых действий, инфляция и скачки цен на энергоносители.

Собеседники Politico отмечают, что пока Европейский союз и союзники по Североатлантическому альянсу ищут новые способы поддержать украинские власти в конфликте, «нежелание Будапешта будет постоянной занозой в боку западного альянса».