В Энергодаре сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Администрация Энергодара сообщила о массированном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Украинские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара! Срочно переместитесь в укрытие», — говорится в сообщении властей города в Telegram. По информации РИА Новости, зафиксировано минимум два прилета в жилые кварталы в центре города.

29 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ совершают новые атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и обстреляли Энергодар. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.