Американцы оценили операцию США в Афганистане

Спустя 12 месяцев после вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана стало очевидно, что отправка американских военных в эту страну более двух десятилетий назад была ошибочна, сообщает Defense One со ссылкой на данные опроса граждан США.

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Как выяснилось, около половины из тысячи участников исследования также заявили, что Вашингтон «не закончил войну с честью». При этом четверть американцев считают, что солдаты сражались за «правое дело», а 22% заявили, что война укрепила безопасность Америки.

Результаты показывают, насколько изменилось общественное мнение. В опросе 2019 года только около трети респондентов заявили, что считают вторжение в Афганистан в 2001 году ошибкой. Большинство респондентов, 38 процентов, назвали развертывание сил «правильным выбором».

Издание также ссылается на мнение сотрудника по внешней политике Брукингского института Мадихи Афзала. По его словам, сумбурный вывод американских войск из Афганистана поставил под сомнение всю войну. Также он причислил к провалу захват власти талибами (движение «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).