В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
20 минут назад

Экономист Григорьев назвал два варианта распада Евросоюза

Ura.Ruиещё 3

Евросоюзу грозит два варианта раскола внутри организации — мягкий и жесткий. Основной причиной этих сценариев названа Польша, которая может перестать претендовать на постоянные вливания от «сильных» государств ЕС. Об этом заявил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Названы два варианта распада Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии. Это решение более чем уместно сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций», — пояснил он в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, организация либо может расколоться на часть стран, использующих евро в качестве основной платежной валюты, либо каждое государство будет иметь свою валюту. Таким образом, в «жестком» сценарии евро может перестать существовать как валюта.

«Мягкий — это еврозона уменьшится до размера стран, составляющих ее ядро (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция), а также, возможно, Испании и Португалии. Жесткий — это полное восстановление национального экономического суверенитета до введения евро», — уточнил эксперт.

О том, что Европейский союз распадется по цепочке, если Польша и Венгрия выйдут из союза, ранее рассказал завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Толчком к распаду также могут стать недружественные действия Варшавы в отношении Берлина, пишет «Федеральное агентство новостей». Польша уже высказала предложение разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют, передает Life.

Запад ввел против РФ жесткие санкции в сфере экономики из-за спецоперации на Украине. Однако ограничения ударили в первую очередь по Евросоюзу, где начались серьезные разногласия из-за поддержки Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал создать новый Евросоюз.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В мире,Олаф Шольц,Владимир Григорьев,РУДН,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители