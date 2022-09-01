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22 минуты назад

Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России

Елена Прошина

Финские дипломатические представительства в России с 1 сентября текущего года начнут выдавать визы согласно новому порядку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел этой страны.

Финляндия начинает новый порядок выдачи виз в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, их число ограничится до 500 в сутки, из которых сто виз будут туристическими. Как сообщил глава МИД Пекка Хаависто, вводимые визовые ограничения в России имеют символическое значение — они показывают поддержку Киеву и украинским беженцам.

Кроме того, с сентября ограничивается география приема заявлений на туристические визы. По данным МИД Финляндии, теперь их можно будет получить только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Заявки в них будут принимать только по понедельникам. По всем остальным категориям виз будут принимать заявки в 18 визовых центрах по всей РФ.

Также внешнеполитическое ведомство Финляндии определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени будет зарезервировано для туристов и 80% для путешественников, которые отправляются в поездку по причинам, не связанным с туризмом.

За август финско-российскую границу через КПП на юго-востоке Финляндии пересекли 263 тысяч 458 человек. Из них пять запросили убежище, 501 - временное убежище (украинские граждане).

В мире,Пекка Хаависто,
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