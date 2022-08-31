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51 минуту назад

Немцев возмутил новый план главы МИДа ФРГ по отношениям с Россией

Ura.Ru

Пользователей социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ) возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по «выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой». Подобную инициативу комментаторы сочли недальновидной и напрочь лишенной дипломатии.

Немцев возмутил новый план главы МИДа ФРГ по отношениям с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это было бы ужасной ошибкой вести Европу по пути эскалации. Типичное упрямство, недальновидность, неумелая дипломатия, провальные решения и безответственность», — приводит высказывание одного из пользователей РИА «Новости». «Просто ужасное заявление», — поддержал его другой.

Комментаторы упрекнули главу дипломатического ведомства в излишней поддержке Украины и игнорировании внутриполитических проблем.

«Ваши соображения нас не очень интересуют. Вы были выбраны, чтобы представлять наши интересы, а не интересы США или Украины. Вы забыли, кому присягали?» — написал пользователь соцсети.

Германия придумала план перестройки отношений с Россией

Ранее Бербок предложила новый план по выстраиванию отношений стран Евросоюза с Россией. Документ включает в себя четыре пункта. К ним относятся укрепление национальной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркивала, что что ей важнее сдержать обещание перед Киевом, чем заботиться о том, что думают о ней немецкие избиратели.

Отношения России и Запада обострились на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной 24 февраля. На протяжении этого времени страны Евросоюза оказывают масштабную военную помощь Киеву.

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