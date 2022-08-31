Немцев возмутил новый план главы МИДа ФРГ по отношениям с Россией

«Это было бы ужасной ошибкой вести Европу по пути эскалации. Типичное упрямство, недальновидность, неумелая дипломатия, провальные решения и безответственность», — приводит высказывание одного из пользователей РИА «Новости». «Просто ужасное заявление», — поддержал его другой.

«Ваши соображения нас не очень интересуют. Вы были выбраны, чтобы представлять наши интересы, а не интересы США или Украины. Вы забыли, кому присягали?» — написал пользователь соцсети.

Ранее Бербок предложила новый план по выстраиванию отношений стран Евросоюза с Россией. Документ включает в себя четыре пункта. К ним относятся укрепление национальной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркивала, что что ей важнее сдержать обещание перед Киевом, чем заботиться о том, что думают о ней немецкие избиратели.