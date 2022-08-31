«Вероятность конфликта исключать нельзя»: эксперт о ситуации вокруг Косова

Эксперты рассказали, что Сербии и Косово за месяц переговоров удалось найти компромиссные решения по многим важным вопросам. Но часть проблем не была решена, что может привести к конфликту. Об этом пишет RT.

Отмечается, что власти Косово намеревались с 1 августа ввести запрет на въезд на территорию непризнанной республики автомобилям с сербскими регистрационными номерами и личными документами. Под давлением международного сообщества, Приштина приняла решение о переносе срока на 1 сентября.

В течение месяца стороны вели напряженные переговоры, за которыми следили в России, США и Евросоюзе.

В конце августа за счет усилий сербского президента Вучича было подписано соглашение о взаимном признании документов. Сербы получили разрешение передвигаться по территории Косово с удостоверениями, выданными Белградом, косовары по Сербии - с приштинскими.

Вместе с тем, не удалось договориться о замене регистрационных номеров. Вопрос так и остался камнем преткновения в отношениях между Белградом и Приштиной. По мнению экспертов, это может привести к дальнейшей эскалации конфликта.