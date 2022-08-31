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23 минуты назад

В США назвали Вашингтон ответственным за происходящее на Украине

Lenta.ru

Вашингтон управляет президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью верховному судье США в отставке Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, США координирует план действий Киева.

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«Россия правильно считает, что за всем стоят США. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — отметил полковник.

Макгрегор обвинил Белый дом в желании сорвать мирное урегулирование конфликта. Если украинцы захотят перейти к дипломатии, Соединенные Штаты не позволят им этого сделать, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что США предоставят военную помощь Украине почти на три миллиарда долларов. С таким заявлением выступил Джо Байден в честь Дня независимости Украины.

В мире,Эндрю Наполитано,Дуглас Макгрегор,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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