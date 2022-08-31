Вашингтон управляет президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью верховному судье США в отставке Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, США координирует план действий Киева.

«Россия правильно считает, что за всем стоят США. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — отметил полковник.

Макгрегор обвинил Белый дом в желании сорвать мирное урегулирование конфликта. Если украинцы захотят перейти к дипломатии, Соединенные Штаты не позволят им этого сделать, резюмировал он.