ВОЗ: число случаев оспы обезьян превысило 50 тысяч

Больше всего их зафиксировано в Европе, а также Северной и Южной Америке, отметили во Всемирной организации здравоохранения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Накануне стало известно, что в США зарегистрирована первая смерть заразившегося оспой обезьян. В штате Техас скончался житель округа Харрис, страдавший сопутствующими заболеваниями.

В пресс-релизе местного департамента здравоохранения говорится, что пока неясно, стала ли оспа обезьян основной причиной смерти пациента.