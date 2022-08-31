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1 час назад

ВОЗ: число зарегистрированных в мире случаев оспы обезьян превысило 50 тысяч

Говорит Москва

Больше всего их зафиксировано в Европе, а также Северной и Южной Америке, отметили во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ: число случаев оспы обезьян превысило 50 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне стало известно, что в США зарегистрирована первая смерть заразившегося оспой обезьян. В штате Техас скончался житель округа Харрис, страдавший сопутствующими заболеваниями.

В пресс-релизе местного департамента здравоохранения говорится, что пока неясно, стала ли оспа обезьян основной причиной смерти пациента.

По данным федеральных властей, в Соединённых Штатах инфекцию выявили более чем у 18 тысяч человек.

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