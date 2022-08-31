В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

NI: в США опасаются, что новый премьер Британии ввяжется в войну с Россией

FBM.ru

Обозреватель The National Interest Мэтью Мэй заявляет, что у Вашингтона есть основания для опасений, потому что Лондон, очертя голову, бросился поддерживать Украину и очутился на краю пропасти военного конфликта с Россией.

NI: в США опасаются действий кандидата на пост премьера Британии
Фото: ReutersReuters

Кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс сыграла ведущую роль в формировании британской политики в отношении российско-украинской войны. В этом отношении дипломатические действия Трасс были ничем не примечательными.

Лиз Трасс привела британцев в ужас

Но, вместе с тем, в своей поддержке Украины Британия более опасно продвинулось вперед, чем большинство членов НАТО, задействуя свой спецназ для обучения украинцев, в том числе, и на территории Украины, где их присутствие было не очень желательным.

ЦРУ усмотрело в этом склонность правительства Джонсона к риску на Украине, а теперь фиксирует готовность Трасс расширить эти рамки поддержки.

Эта британская активность на Украине рискует подорвать заявленную политику администрации Байдена, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт напрямую, а страны альянса разработают свою политику поддержки Киева.

Автор признает, что НАТО таки ведет опосредованную войну с Россией, что может существенно помешать Западу за столом переговоров с Москвой.

Поэтому после вступления Трасс в должность главы правительства Белому дому необходимо препятствовать любому дальнейшему вмешательству Великобритании на местах и призвать к отступлению ее военных с линии фронта на Украине. А еще лучше, выровнять участие Лондона в одну линию с другими странами НАТО во избежание Третьей мировой войны.

В мире,ЦРУ,НАТО,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители