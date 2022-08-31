NI: в США опасаются действий кандидата на пост премьера Британии

Обозреватель The National Interest Мэтью Мэй заявляет, что у Вашингтона есть основания для опасений, потому что Лондон, очертя голову, бросился поддерживать Украину и очутился на краю пропасти военного конфликта с Россией.
Кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс сыграла ведущую роль в формировании британской политики в отношении российско-украинской войны. В этом отношении дипломатические действия Трасс были ничем не примечательными.
Но, вместе с тем, в своей поддержке Украины Британия более опасно продвинулось вперед, чем большинство членов НАТО, задействуя свой спецназ для обучения украинцев, в том числе, и на территории Украины, где их присутствие было не очень желательным.
ЦРУ усмотрело в этом склонность правительства Джонсона к риску на Украине, а теперь фиксирует готовность Трасс расширить эти рамки поддержки.
Эта британская активность на Украине рискует подорвать заявленную политику администрации Байдена, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт напрямую, а страны альянса разработают свою политику поддержки Киева.
Автор признает, что НАТО таки ведет опосредованную войну с Россией, что может существенно помешать Западу за столом переговоров с Москвой.
Поэтому после вступления Трасс в должность главы правительства Белому дому необходимо препятствовать любому дальнейшему вмешательству Великобритании на местах и призвать к отступлению ее военных с линии фронта на Украине. А еще лучше, выровнять участие Лондона в одну линию с другими странами НАТО во избежание Третьей мировой войны.