Обозреватель The National Interest Мэтью Мэй заявляет, что у Вашингтона есть основания для опасений, потому что Лондон, очертя голову, бросился поддерживать Украину и очутился на краю пропасти военного конфликта с Россией.

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Кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс сыграла ведущую роль в формировании британской политики в отношении российско-украинской войны. В этом отношении дипломатические действия Трасс были ничем не примечательными.

Но, вместе с тем, в своей поддержке Украины Британия более опасно продвинулось вперед, чем большинство членов НАТО, задействуя свой спецназ для обучения украинцев, в том числе, и на территории Украины, где их присутствие было не очень желательным.

ЦРУ усмотрело в этом склонность правительства Джонсона к риску на Украине, а теперь фиксирует готовность Трасс расширить эти рамки поддержки.

Эта британская активность на Украине рискует подорвать заявленную политику администрации Байдена, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт напрямую, а страны альянса разработают свою политику поддержки Киева.

Автор признает, что НАТО таки ведет опосредованную войну с Россией, что может существенно помешать Западу за столом переговоров с Москвой.