В лаборатории Уханя обнаружен новый вирус

В Уханьской лаборатории в Китае обнаружили новый вирус LsPyV KY187 у грызунов. Патоген очень похож на полиомавирус, однако протекает в легкой форме. Об этом сообщает Daily Mail.

Впервые LsPyV KY187 был зафиксирован у мышей-зебр в Кении в 2016 и 2019 годах, а затем был направлен для исследования в центр в Ухане. Специалисты подчеркивают, что пока что влияние вируса на людей необходимо дополнительно изучить и сложно делать какие-либо выводы о его заразности и патогенности.