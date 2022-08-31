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47 минут назад

У грызунов в лаборатории Уханя обнаружили новый вирус

Lenta.ru

В Уханьской лаборатории в Китае обнаружили новый вирус LsPyV KY187 у грызунов. Патоген очень похож на полиомавирус, однако протекает в легкой форме. Об этом сообщает Daily Mail.

В лаборатории Уханя обнаружен новый вирус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Впервые LsPyV KY187 был зафиксирован у мышей-зебр в Кении в 2016 и 2019 годах, а затем был направлен для исследования в центр в Ухане. Специалисты подчеркивают, что пока что влияние вируса на людей необходимо дополнительно изучить и сложно делать какие-либо выводы о его заразности и патогенности.

Человек умер от неизвестной болезни в Аргентине

В августе 2022 года китайские и сингапурские врачи заявили об обнаружении 35 заболевших в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань новым опасным типом генипавируса, который назвали вирусом Ланъе.

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