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1 час назад

На КПП на въезде в Косово появились таблички о признании Сербией местных документов

Газета.Ru

В Сербии на КПП "Ярине" на административной линии с Косово появились официальные таблички о признании Белградом документов, выпущенных Приштиной, передает ТАСС.

На въезде в Косово появились таблички о признании Сербией местных документов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Обеспечение возможности использования личных документов, выданных со стороны Приштины (Косово), производится исключительно из практических соображений - ради облегчения положений отдельных лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением о свободе перемещения, достигнутом в диалоге в 2011 году", - говорится в табличке.

Там также говорится, что данный шаг не может трактоваться как признание независимости Косово.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter заявил, что Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу. Боррель отметил, что косовские сербы, как и все другие граждане, смогут перемещаться между Косово и Сербией, используя для этого свои удостоверения личности.

По его словам, ЕС только что получил гарантии от премьер-министра Косово Альбина Курти.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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