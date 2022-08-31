На въезде в Косово появились таблички о признании Сербией местных документов

"Обеспечение возможности использования личных документов, выданных со стороны Приштины (Косово), производится исключительно из практических соображений - ради облегчения положений отдельных лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением о свободе перемещения, достигнутом в диалоге в 2011 году", - говорится в табличке.

Там также говорится, что данный шаг не может трактоваться как признание независимости Косово.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter заявил, что Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу. Боррель отметил, что косовские сербы, как и все другие граждане, смогут перемещаться между Косово и Сербией, используя для этого свои удостоверения личности.