Человек умер от неизвестной болезни в Аргентине

В результате заражения неизвестной болезнью в Аргентине погиб человек. Ещё четверо находятся в больнице. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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«Один пациент скончался, четверо находятся в тяжелом состоянии. У них двусторонняя пневмония. Были проведены исследования на COVID-19, грипп А и В, хантавирус. На все был получен отрицательный результат», – сообщило региональное Министерство здравоохранения Аргентины.

Кроме того, попавшие в больницу находятся на искусственной вентиляции лёгких.

Попытки выяснить природу заболевание пока ни к чему не привели. Анализы пациентов отправлены в лабораторию для более детального анализа.