В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
15 минут назад

Человек умер от неизвестной болезни в Аргентине

Елена Прошина

В результате заражения неизвестной болезнью в Аргентине погиб человек. Ещё четверо находятся в больнице. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Человек умер от неизвестной болезни в Аргентине
Фото: ReutersReuters

«Один пациент скончался, четверо находятся в тяжелом состоянии. У них двусторонняя пневмония. Были проведены исследования на COVID-19, грипп А и В, хантавирус. На все был получен отрицательный результат», – сообщило региональное Министерство здравоохранения Аргентины.

Кроме того, попавшие в больницу находятся на искусственной вентиляции лёгких.

Попытки выяснить природу заболевание пока ни к чему не привели. Анализы пациентов отправлены в лабораторию для более детального анализа.

Отметим, что это не первая вспышка неизвестного заболевания за последнее время. Ранее из-за неизвестного недуга погибло три человека на юге Танзании.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители