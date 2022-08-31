Британцы увидели "зловещий сигнал" Путина Западу

Обозреватели Тара Фэйр, Франческа Эдвардс и Кэтрин Макфиллипс в статье для для газеты Daily Express рассказали о совместных российско-китайских учениях «Восток-2022». По мнению экспертов, маневры призваны предостеречь Запад от дальнейших непродуманных действий против двух держав.

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Отмечается, что учения «Восток-2022» намечены на период с 1 по 7 сентября. Они пройдут на семи полигонах Восточного военного округа. Планируется, что в маневрах примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих, самолеты, корабли и многочисленная бронетехника.

Аналитики призвали обратить внимание на то, что президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин способны в считанные часы собрать мощную группировку войск численностью до 50 тыс. солдат.

Эксперты полагают, что, публикуя в СМИ сообщения о грандиозных военных учениях, Москва и Пекин «посылают зловещую угрозу Западу».

Вместе с тем, данная «угроза» не является провокацией, наоборот, это ответ России и КНР на непродуманные действия США. В частности, на поставки вооружений и военной техники на Украину и визит главы Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, подчеркнули авторы статьи.